Paris : Juju Fitcats ne veut pas pouponner

Très amoureux depuis qu’ils se sont rencontrés en 2017, Tibo InShape et Juju Fitcats cartonnent sur les réseaux sociaux où ils partagent leurs vidéos sur le fitness et leur quotidien. Cependant, si les deux youtubeurs ont prévu de se marier bientôt, ils ne sont pas vraiment sur la même longueur d’onde au sujet de leur avenir en commun. «À titre personnel, pour l’instant, je ne veux pas d’enfants. Je n’en ai pas envie et je n’ai pas besoin de ça pour être heureuse. Je me vois faire ma vie sans enfants», a confié Justine Becattini, de son vrai nom, à Jeremstar.