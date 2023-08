Juju Fitcats a remporté la deuxième saison  des Traîtres

La saison 2 des «Traîtres» s’est achevée ce mercredi 9 août 2023 sur M6. Et c’est Juju Fitcats, une des «traîtres», qui a remporté le jeu télévisé, face à Nathalie Marquay Pernaut et Gennifer Demey qui avait vécu un tournage traumatisant . La Youtubeuse de 28 ans a ainsi récolté une cagnotte de 44’000 euros pour l’association Les amis du bercail. «Mais j’ai tout de suite décidé de les partager avec Norbert Tarayre et Charlotte de Turckheim, mes alliés dans l’émission (ndlr: qui étaient les deux autres traîtres de la saison)», a-t-elle expliqué au «Parisien».

Si elle se dit fière d’avoir gagné, la Française, qui ne souhaite pas pouponner, n’a pas bien vécu le fait d’avoir trahi ses coéquipiers. D’ailleurs, Justine Becattini de son vrai nom a laissé échapper ses larmes à l’annonce de sa victoire et de la révélation de son personnage. «J’avais l’impression de trahir Genn alors que nous sommes devenues amies en dehors du jeu. Et puis c’est une explosion de la fatigue emmagasinée, de la pression, du mensonge…», a-t-elle confié. «Quand tu gagnes en tant que traître, tu oublies un temps que tu as fait ça pour une association. Tu te dis juste que tu es la pire personne possible, que tu as manipulé tout le monde pour arriver à tes fins. La seule façon d’être 100% heureux de gagner, c’est d’être loyal», a conclu la fiancée de Tibo InShape.