Football : Jul au milieu, Matt Pokora sur l’aile et Tony Parker en dix

Pour récolter des fonds pour son association et l’Unicef, Didier Drogba a organisé un match au Vélodrome avec des équipes composées d’une belle brochette de légendes.

Le retour de Didier Drogba au Vélodrome, 17 ans après avoir quitté la Canebière pour les bords de la Tamise, s’annonce plein de sourires et de bonne ambiance. En effet, le stade marseillais accueillera le 13 octobre un match caritatif, dont les profits sont destinés à l’Unicef et à la fondation Didier Drogba. Cette dernière œuvre pour offrir un meilleur accès à l’éducation aux enfants de Côte d'Ivoire.

Une cause qui semble avoir mobilisé un panel de personnalités plus ou moins liées au football. Plusieurs légendes du ballon rond seront de la partie dans ce "match des héros", mais il y aura aussi des noms inattendus comme Jul, Matt Pokora, Tony Parker ou encore le pilote automobile Pierre Gasly. L’occasion pour les spectateurs de se rendre compte de l’habileté footballistique réelle, notamment des deux chanteurs, réputés plutôt adroits balle au pied.

Des noms rutilants

Une des équipes, composée d’anciennes stars de l’OM, aurait fait trembler les plus grands cadors européens, si les joueurs étaient encore dans la fleur de l’âge. Entraîné par Jean-Pierre Papin, le groupe est composé de Fabien Barthez, avec en défense Habib Baye, Basile Boli, Daniel Van Buyten et Taye Taiwo. Au centre, Jul est annoncé sur la gauche du milieu de terrain, aux côtés de Samir Nasri et Robert Pirès. Ils seront chargés d’alimenter en caviar Fabrizio Ravanelli, Didier Drogba et l’ancien Yverdonnois Djibril Cissé. Désolé du peu.