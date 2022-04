France : Jul décroche son 100e single d’or

Grâce au titre «La Street», le rappeur marseillais est le deuxième artiste français à atteindre un tel chiffre.

Jul n’en finit plus de cartonner. Le rappeur, dont 6ix9ine a repris le hit «Bande organisée» , vient d’obtenir son 100e single d’or, pour le titre «La Street», extrait de l’album «Indépendance», sorti en décembre 2021. Selon le Syndicat national de l’édition phonographique (SNEP), le morceau a été streamé 15 millions de fois en quatre mois. Le Marseillais de 32 ans est le deuxième rappeur à obtenir une telle certification, après Ninho.

Artiste français le plus streamé de 2021, Jul peut également se targuer d’être le deuxième plus gros vendeur d’albums en France, avec 5,5 millions d’exemplaires ayant trouvé preneur. Selon le SNEP, seul Johnny Hallyday fait mieux que celui qui a pris part à un match de football caritatif entre les légendes de l’Olympique de Marseille et une formation de l’Unicef.