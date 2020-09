Hip-hop : Jul et son équipe frappent très fort

Le collectif de rappeurs 13’Organisé connaît un succès dingue. Et ce n’est que le début!

Vingt-cinq jours: c’est le temps qu’il a fallu au morceau «Bande organisée» pour entrer dans le top 100 mondial de Spotify et être certifié single de platine en dépassant les 30 millions d’écoutes. Un record! Jamais dans l’histoire du hip-hop français, un titre n’avait été certifié platine aussi rapidement, pas même les fulgurants hits «Lettre à une femme» de Ninho et «Au DD» de PNL, si l’on en croit Midi/Minuit, label du collectif 13’Organisé.

Sur le tube «Bande organisée», on retrouve derrière les micros Sch, Kofs, Naps, Soso Maness, Elams, Solda, Houari et Jul. Pour ce dernier, c’est son 22e single de platine. Qu’on se le dise, ce n’est sans doute pas le dernier puisque l’instigateur et capitaine du collectif marseillais rappe sur tous les morceaux de l’album «13’Organisé», dont la sortie est archiattendue le 9 octobre 2020. On rappellera que sur ce disque de treize titres, Jul, 30 ans, partage la vedette avec une cinquantaine d’artistes. Dans les rangs de ceux-ci figurent, notamment, Soprano, L’Algérino, Keny Arkana, Akhenaton et Shurik’n d’IAM, Luciano ou encore Alonzo.