France : Jul, l’extraterrestre du hip-hop, est de retour

Le rappeur marseillais a sorti une galette de vingt titres. Tous ont été clippés. Les vidéos seront dévoilées le 3 juin 2022, à 18 heures.

Avec l’album «Extraterrestre», le plus gros vendeur de l’histoire du hip-hop en France, qui a déjà remporté 100 disques d’or, fait une nouvelle fois le buzz. Et plutôt trois fois qu’une. Non seulement Jul a décidé de réaliser des clips pour les vingt morceaux de sa galette, qu’il dévoilera en un bloc le 3 juin 2022, dès 18h, sur sa chaîne YouTube, mais il a également glissé des NFT à gagner dans certains exemplaires physiques de l’album. Ce n’est pas tout. L’artiste de 32 ans a annoncé qu’il reversera une partie de ce qu’il gagnera, avec son 25e projet solo, à l’Unicef.