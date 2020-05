Hip-hop

Jul ne ralentit pas le tempo

Alors que son dernier album en date est sorti il y a tout juste cinq mois, le rappeur en annonce déjà un nouveau.

Jul a précisé, en plus, que ce serait un double album. «Et ouais, au dernier moment, il n’y avait plus de place dans le CD. C’était trop dur de faire des choix. Alors j’ai fait un double album», a raconté sur Instagram le lauréat d’une Victoire de la musique en 2016 et d’un nombre incalculable de disques d’or et de platine. Quelques jours avant son annonce, Jul avait publié le clip de «Fait d’or», probable single tiré de son album à venir. En une semaine, la vidéo totalise déjà les cinq millions de vues sur YouTube.