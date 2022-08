Hip-hop : Jul présente un inédit sur Instagram

A la mi-août 2022, Jul avait averti ses fans sur les réseaux sociaux que ses vacances étaient terminées. «Je me renferme (sic) jusqu’à décembre. J’ai déjà le titre de l’album», avait précisé le rappeur de 32 ans. Le Marseillais travaille-t-il sur une mixtape ou un album, nul ne le sait encore. On rappellera qu’il est connu pour produire des titres plus vite que son ombre. Depuis 2013, il a sorti près d’une trentaine de galettes et s’est imposé comme le plus gros vendeur de l’histoire du rap français.