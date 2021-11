Hip-hop : Jul va décrocher des records

Le Marseillais va publier le 5 novembre 2021 l’album «Classico Organisé». Le carton est assuré.

L’album «Classico Organisé» débarque vendredi 5 novembre 2021. Il est très attendu. Logique, quand on sait que le Marseillais Jul, qui en est l’instigateur, a réalisé le tour de force de réunir autour de lui pas moins de 157 rappeurs issus de la région parisienne et des Bouches-du-Rhône. Et c’est du lourd! Gims, SCH, Soprano, Alonzo, Lacrim, Soso Maness, Naps, Keny Arkana, Alkpote, Kaaris, Black M, Youssoupha, Oxmo Puccino, Koba LaD, RK, PLK, Gazo, Hatik ou Rohff ont notamment participé à ce disque.