Julia Flabat pose pieds nus en Egypte, la police intervient

«Pour la petite anecdote, le plus court que j’ai porté c’est cette robe Jacquemus (voir le post ci-dessus) et encore, je mettais une longue veste par-dessus car je n’étais pas à l’aise. Mais pour la vidéo, je l’avais enlevée. Et la police est intervenue», a poursuivi la Française de 36 ans. S’en est suivie une discussion d’une dizaine de minutes entre les policiers et le photographe de l’influenceuse. Convaincue qu’elle allait devoir couvrir ses jambes, Julia a été surprise par la demande de la police. «Le photographe est venu me dire: «En fait, ils veulent que tu couvres tes pieds. Tu dois mettre des chaussures». Donc, les jambes, pas de souci, mais les pieds, ce n’était pas possible. Du coup, j’ai dû remettre mes sabots», a-t-elle conclu.