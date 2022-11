Bikini en feuilles: Julia Fox a déniché sa dernière tenue au parc

Julia Fox est connue pour ses tenues légères et ses looks tape-à-l'oeil. Que ce soit en mode «wet look», portant un accessoire en cheveux humains ou avec un simple, mais non moins extravagant eyeliner «thumbprint», l’actrice n’a de cesse de créer la surprise et d’amuser la galerie avec ses choix en matière de mode. Avec son dernier look, Adam et Eve n’ont plus qu’à aller se rhabiller. En effet, la jeune femme de 32 ans s’affiche sur les réseaux sociaux, vêtue tout juste de quelques feuilles.