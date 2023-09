Julia Fox révèle n'avoir jamais couché avec Kanye West

Julia Fox sortira ses mémoires, intitulés «Down the Drain», le 10 octobre 2023. Et alors qu’elle avait promis de ne rien cacher, évoquant notamment sa vie sexuelle, l’actrice et modèle de 33 ans ne fait aucune mention de moments intimes avec Kanye West, avec qui elle est sortie six semaines entre 2021 et 2022. Elle en a dévoilé la raison lors d’une interview avec le «New York Times»: «Parce qu’il n’y en avait pas. Notre relation n’était pas construite autour de ça.»