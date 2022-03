soirées des oscars - Julia Fox porte un sac en cheveux humains

Robe-main et sac en cheveux humains

Julia Fox portait une robe de la marque danoise Han Kjøbenhavn. Le label de Copenhague s’est spécialisé dans les pièces en fourrure et en cuir. La robe de Julia était maintenue par une main enroulée autour de son cou.

Mais sa pochette était encore plus étrange que sa robe. Comme l’actrice l’a souligné dans une interview avec «Vanity Fair», celle-ci était faite de véritables cheveux humains.

Perruques et accessoires pour Lady Gaga en cheveux humains

Charlie Le Mindu est un artiste et styliste français. Dans une interview de 2010 avec le «New York Times Magazine», il déclarait: «Tout ce que je crée est fabriqué à partir de cheveux humains 100% naturels.»

Que ceux qui pensent déjà au pire se rassurent. Les cheveux proviennent d’une source tout à fait légale: «Je suis sponsorisé par de grandes entreprises comme Fudge et Wonderful Hair Extensions, qui me fournissent des tonnes de vrais cheveux et de produits avec lesquels je peux créer.» Des stars comme Lady Gaga ont également porté des perruques extravagantes du créateur.