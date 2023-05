Tenue extravagante: Julia Fox se balade avec des capotes sur le corps

Julia Fox est connue pour choisir des tenues peu conventionnelles et dénudées.

Sur les tapis rouges et les défilés, la tendance actuelle est à la transparence. Une mode que l’actrice Julia Fox a choisi d’incarner de manière surprenante, le 11 mai dernier dans les rues de Los Angeles. L’héroïne du film «Uncut Gems» portait une paire de gants en latex, une minijupe blanche accompagnée d’un top, de bottes et d’un sac à main tous transparents et agrémentés de… préservatifs.

Aimez-vous le style de Julia Fox? Oui, il est original. Cela dépend des fois. Non Je ne connais pas cette femme. Je n’ai pas d’avis sur la question.

Un look composé de préservatifs

Avec tous ces préservatifs, le moins que l’on puisse dire c’est que Julia Fox ne passe pas inaperçue. En comparaison, sa microjupe blanche paraît bien sage. Côté beauté, l’actrice a maquillé ses sourcils ultra-fins afin de les faire ressortir.

GC Images

La reine des looks improbables

Avec cette tenue, l’ex de Kanye West aurait-elle voulu mettre en lumière l’importance d’aborder les questions liées à la santé sexuelle ou serait-ce un clin d’œil à la marque Diesel et à son décor composé de 200’000 préservatifs à la Fashion Week de Milan en février dernier? Aucune info non plus au sujet de la marque de la tenue. Ne l’ayant pas révélée, il se pourrait que ce soit Julia Fox elle-même qui l’ait créée. Cela ne serait pas une première puisque l’actrice avait déjà conçu une robe avec des feuilles ramassées dans la rue.

Julia Fox s’est fait remarquer grâce à un style audacieux et flamboyant. Son look effet mouillé, ses tenues de dominatrice, son sac à main en cheveux humains et son eye-liner noir «Thumbprint» ont particulièrement marqué les esprits.