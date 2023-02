victime de violences : Julia Paredes frappée à coups de casserole, «j'étais défigurée»

Interrogée sur la chirurgie esthétique dans l'émission «Chez Jordan», diffusée vendredi sur C8, Julia Paredes a lancé: «J'ai eu un ex un peu violent qui me mettait des coups dans le nez et du coup ça me l'a un peu tordu (...) J'étais défigurée, ma mère ne me reconnaissait plus». Une révélation qui a interpelé Jordan De Luxe. Elle raconte qu'elle était serveuse en Suisse et qu’elle était tombée sur un pervers narcissique.