Julia Paredes révèle que son endométriose est à un stade avancé

Atteinte d’endométriose depuis ses 20 ans, Julia Paredes a révélé le lundi 11 septembre 2023 que sa maladie avait encore évolué. «C’est de pire en pire», a confié l’influenceuse de 34 ans à «Télé 2 semaines». «C’est très compliqué. Mon endométriose a passé un stade là, c’est avancé. J’ai pas mal de dégâts», a expliqué la maman de Luna (6 ans) et de Vittorio (2 ans).

«J’ai un nouveau traitement qui me fatigue énormément. Et je saigne tous les jours depuis trois mois. Même le traitement pour stopper les saignements, il ne marche pas. J’ai des nausées, aussi. Il y a des jours où je vomis toute la journée», a poursuivi celle qui a accusé Booba d’avoir tué le business des influenceurs. Julia a aussi révélé qu’elle allait se faire opérer en octobre prochain: «Il faut retirer et couper tout ce qui ne va pas. C’est censé retirer la maladie, j’espère que ça ira mieux.»