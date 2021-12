Londres : Julian Assange a subi un «micro- AVC» en prison, selon sa fiancée

Le fondateur de WikiLeaks est en pleine bataille judiciaire contre son extradition du Royaume-Uni aux États-Unis. «Il doit être libéré. Maintenant» a tweeté la mère de deux de ses enfants samedi soir.

Julian Assange est incarcéré dans une prison de haute sécurité près de Londres depuis deux ans et demi et son arrestation par la police britannique en avril 2019 après avoir passé sept ans dans l’ambassade londonienne de l’Équateur où il s’était réfugié alors qu’il était en liberté sous caution. «Il doit être libéré. Maintenant», a tweeté Stella Moris samedi soir.

Le journal Mail on Sunday a rapporté que Julian Assange, 50 ans, avait souffert d’un «accident ischémique transitoire», au cours duquel l’approvisionnement en sang d’une partie du cerveau est temporairement interrompu. Cela a provoqué chez lui une perte de mémoire et des signes de dommages neurologiques et sa paupière droite s’est affaissée. Il prend depuis des médicaments, selon le journal.