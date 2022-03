Grande-Bretagne : Julian Assange se marie en prison avec son ex-avocate

Le fondateur de WikiLeaks, Julian Assange, et Stella Moris, vont se dire «oui», ce mercredi, dans la prison de haute sécurité britannique de Belmarsh.

Julian Assange , le fondateur de WikiLeaks, se marie mercredi, avec l’une de ses anciennes avocates, Stella Moris , à la prison de haute sécurité britannique d’où il continue de se battre contre son extradition aux États-Unis . Le couple se mariera en début d’après-midi en petit comité avec seulement quatre invités et deux témoins. Mais leurs soutiens sont invités à se rassembler aux abords de la prison de Belmarsh, dans le sud-est de Londres, apprêtés comme pour participer au mariage.

Recherché par les États-Unis

Pris dans une longue saga judiciaire, l’Australien de 50 ans est recherché par la justice américaine qui veut le juger pour la diffusion, à partir de 2010, de plus de 700’000 documents classifiés sur les activités militaires et diplomatiques américaines, en particulier en Irak et en Afghanistan.