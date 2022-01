Royaume-Uni : Julian Assange va pouvoir recourir contre la décision de l’extrader

La Haute Cour britannique a autorisé, lundi, le fondateur de WikiLeaks à contester devant la Cour suprême son extradition vers les États-Unis, où il est poursuivi pour espionnage.

Des dizaines de personnes se sont rassemblées lundi, devant la Haute Cour de Londres, pour réclamer la libération du fondateur de WikiLeaks, emprisonné depuis 2 ans et demi.

Les juges de la Haute Cour ont précisé dans leur décision qu’il revenait au final à la Cour suprême, la plus haute juridiction du Royaume-Uni, de permettre ou non le recours d’Assange.

En décembre, la Haute Cour avait annulé en appel le refus d’extrader Julian Assange vers les États-Unis, où il risque jusqu’à 175 ans de prison. Le gouvernement américain reproche à l’Australien d’avoir diffusé, à partir de 2010, plus de 700’000 documents classifiés sur les activités militaires et diplomatiques américaines, en particulier en Irak et en Afghanistan.