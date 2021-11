Londres : Julian Assange va pouvoir se marier… en prison

Le fondateur de WikiLeaks, poursuivi pour la fuite de milliers de documents sensibles, est autorisé à épouser la mère de ses enfants, l’avocate Stella Morris, à la prison de Belmarsh.

«Bonne nouvelle: le gouvernement britannique a reculé 24 heures avant l’échéance. Julian et moi avons la permission de nous marier à la prison de Belmarsh», a tweeté l’avocate sud-africaine, qui a eu deux enfants avec Julian Assange quand il était réfugié dans l’ambassade d’Equateur à Londres.

Selon un porte-parole de l’administration pénitentiaire, «la demande de Julian Assange a été reçue, examinée et traitée de la manière habituelle par le gouverneur de la prison, comme pour tout autre détenu».

La date du mariage n’a pas été fixée, pas plus que celle de la décision de la justice britannique sur l’appel formulé contre les Etats-Unis contre le refus d’extradition prononcé en janvier.

Julian Assange est poursuivi par la justice américaine pour avoir diffusé, à partir de 2010, plus de 700’000 documents classifiés sur les activités militaires et diplomatiques américaines, en particulier en Irak et en Afghanistan.