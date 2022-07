Football : Julian Nagelsmann s’en prend au Barça après le transfert de Lewandowski

Après plusieurs semaines d'un bras de fer entre Lewandowski et sa direction, le champion d'Allemagne a finalement accepté de le vendre aux Espagnols contre quelque 45 millions d'euros, assortis d'environ 5 millions de bonus. Un transfert acté à un an de la fin du contrat en Allemagne du buteur polonais aux plus de 50 buts par saison. «C'était une bonne affaire pour le Bayern. C'est difficile, il a marqué beaucoup de buts et c'était l'une des grandes stars du Bayern, mais il serait parti de toute façon, si ce n'était pas cette saison, ce serait la suivante, donc nous aurions eu le défi un an plus tard et c'est pour cela que l'accord n'est pas si mauvais pour le Bayern», a estimé Nagelsmann.