Star Academy: Julien défendu par son frère

«Star Academy» : Julien a baissé les bras, son frère le défend

Dire que Mathieu Canaby a volé la vedette à son frangin lors du dernier prime en date de la «Star Academy», dont la finale sera diffusée à 22h , est peut-être un peu fort. Reste qu’il a scotché les téléspectateurs de TF1, autant par sa voix que pour son talent au piano. Depuis lors, celui que l’on a vu briller dans «Rising Star» et «Nouvelle Star» sur M6, est particulièrement suivi sur les réseaux sociaux, d’autant plus qu’il n’hésite pas à y dire tout haut le fond de sa pensée.

Comme sur Instagram, le 9 novembre 2022, lorsqu’il a réagi à la 3e nomination de Julien. On rappellera que l’apprenti artiste de 20 ans, qui avait pris une bordée par Laure Balon, a loupé son évaluation, en ne se souvenant pas des paroles de «Lucie», de Pascal Obispo. «Je suis désolé, j’ai vraiment tout zappé. J’ai bossé, mais je suis le dernier à passer», a-t-il lancé aux profs avant de partir. «Il était carrément désavantagé. Une heure pour apprendre leur chanson, OK tout le monde est dans le même bateau, mais devoir attendre derrière que tout le monde passe et se souvenir de sa chanson, c’est hard de ouf. En plus, il était malade», a écrit Mathieu en story.