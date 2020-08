France Julien Bert et Hilona braqués en pleine nuit

Le couple a été victime d’un cambriolage alors qu’il dormait sur un yacht, à Saint Tropez.

Coup dur pour Julien Bert et sa copine, Hilona. Il y a quelques jours, les deux candidats de téléréalité ont été victimes d’un cambriolage, alors qu’ils dormaient avec des amis sur un bateau amarré sur le port de Saint-Tropez. «On s’est fait braquer, cambrioler je sais pas comment dire vu qu’on était là, a raconté la Française de 24 ans sur Instagram, samedi 22 août 2020. Quand je me suis réveillée, j’étais en culotte et j’ai vu que je n’avais plus de vêtements, alors que la veille j’avais laissé mon sac ouvert avec tous mes habits éparpillés dans la cabine. J’étais pourtant persuadée que personne n’aurait pu rentrer dans le bateau.» Hilona a été très étonnée de ne pas s’être réveillée durant le cambriolage qui s’est déroulé dans la chambre où elle dormait avec Julien. «Je ne sais pas si on a été drogués, si c’est possible», s’est-elle demandé, encore sous le choc.