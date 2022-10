Star Academy: Léa ignore qui est Julien Clerc

«Star Academy» : «Julien Clerc, c’est qui?»: Léa consterne les internautes

Il n’aura pas fallu très longtemps à Léa, 24 ans, pour se faire remarquer parmi les treize élèves de la saison 10 de «Star Academy», parrainée par Robbie Williams . Mardi 18 octobre 2022, durant l’émission quotidienne, les téléspectateurs et internautes ont pu se rendre compte que le niveau de culture musicale de la demoiselle laissait à désirer.

En effet, alors que les répétitrices étaient venues au château pour annoncer aux académiciens les artistes avec lesquels ils auraient la chance de chanter, durant le deuxième prime, Léa n’a pas reconnu l’un d’entre eux, et pas des moindres. Au moment où était cité le nom de Julien Clerc, l’opticienne parisienne a lâché un: «C’est qui?» Sa sortie a consterné les twittos, qui n’ont pas loupé la jeune femme.

«Léa ne connaît pas Julien Clerc. Elle est là pour être chanteuse ou pour passer le casting des «Anges»?», «Léa qui dit «C’est qui?» quand elles annoncent la venue de Julien Clerc, je pleure», «La Lea elle a vraiment dit «C’est qui?» en parlant de Julien Clerc? Mais elle me sort de plus en plus par les yeux celle-ci», a-t-on pu lire.