Nouvelle Star: Julien Doré repêché grâce à un pipi

«Nouvelle Star» : Julien Doré a pu être repêché grâce à un pipi

L’audition à rebondissements de Julien Doré au casting de «Nouvelle Star» en 2007 avait marqué les esprits. D’abord recalé, car il s’était présenté avec son ukulélé, il avait été convaincu par Virginie Efira de tenter sa chance sans son instrument. Une scène qu’ont d’ailleurs rejouée , presque à l’identique, les deux protagonistes pour les 20 ans du programme, anniversaire qui sera célébré sur M6 lors de deux primes diffusés les 15 et 22 février 2023.

André Manoukian, qui faisait partie du jury à l’époque, a raconté à «Télé Star» comment cet épisode s’était déroulé en coulisses. Et on peut dire que le futur gagnant a eu beaucoup de chance. Le pianiste de 65 ans a révélé que Jérôme Pitorin, rédacteur en chef de «Nouvelle Star», avait missionné une personne, «qui avait une petite vessie» et «était obligée d’aller faire pipi souvent», pour surveiller Julien Doré qui lui avait fait forte impression quand il l’avait interviewé dans la file d’attente. C’est justement alors que la jeune femme sortait des toilettes qu’elle avait remarqué que Julien Doré était en train de s’en aller. Elle avait aussitôt averti Jérôme Pitorin qui lui avait demandé de tout faire pour le retenir.