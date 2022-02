Insolite : Julien Doré: des cadeaux pour ses haters

Le chanteur français, souvent raillé sur le Net, a développé un merchandising à l’attention de ceux qui ne l’aiment pas.

Julien Doré a beaucoup d’admirateurs. Mais aussi beaucoup de détracteurs. C’est à eux que le chanteur, qui a révélé fin 2021 qu’il était papa, a pensé en développant des badges disponibles dans sa boutique officielle de son site web. Le Français de 39 ans, réputé pour son humour caustique et son second degré sur Twitter, a en effet mis en vente, au prix de 14 euros (14,80 fr.) un «pack du hater» comprenant quatre badges aux slogans sans équivoque: «J’en peux plus de Julien Doré», «C’est qui Julien Doré», «Ma mère écoute Julien Doré» et «Julien Doré chante mal».