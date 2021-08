Confidences : Julien Doré est amoureux et apaisé

Le chanteur français est en couple et cette nouvelle relation le rend très serein.

D’habitude très discret sur sa vie privée, Julien Doré a révélé au magazine «Psychologies» qu’il vivait actuellement une romance bien différente de celles qu’il a vécues jusqu’à présent. «Je suis dans une relation amoureuse plus apaisée», confie le chanteur de 39 ans. L’artiste, qui est retourné vivre dans les Cévennes, d’où il vient, a du mal à rester célibataire très longtemps: «Comme homme, l’amour me reste essentiel. Je ne peux pas vivre sans aimer une femme, le féminin prend une place immense dans ma vie… Même si dans «Aimée» (ndlr: dernier album en date sorti en septembre 2020), je parle plutôt de ma mère et de ma grand-mère.»