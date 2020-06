France

Julien Lepers ne touchera pas 3,4 millions

Le conseil de prud’hommes de Paris n’a pas accédé à toutes les demandes de l’ancien animateur de «Questions pour un champion». Il ne touchera «que» 800’000 euros.

Licencié de «Questions pour un champion» en 2016 après 28 ans passés à animer le jeu de culture générale, Julien Lepers avait attaqué FremantleMedia, qui produit le programme, et réclamait 3,4 millions d’euros devant le tribunal des prud’hommes. Las, selon «Le Parisien» , le Français de 70 ans ne touchera «que» 800’000 euros d’indemnités de licenciement.

Les autres demandes de Julien Lepers – des indemnités pour «licenciement sans cause réelle et sérieuse» et «préjudice d’image» – ont été rejetés. L’avocat de l’ex-animateur a indiqué que son client allait faire appel.