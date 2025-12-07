Julien Lieb: «Même si c'est une aventure exigeante, c'est un kiff»

Julien Lieb foulera le parquet de la prochaine saison de «Danse avec les stars». Le chanteur se réjouit de vivre ce nouveau challenge.

Julien Lieb avait perdu face à Pierre Garnier en finale. AFP

Si on ne sait pas encore quand sera diffusée la prochaine saison de «Danse avec les stars», on connaît le nom de trois des stars qui fouleront le parquet de l'émission de TF1. Parmi elles, il y a Julien Lieb, le finaliste de la «Star Academy 11». Invitée dans «le SuperShow» sur la radio NRJ ce 2 décembre 2025, le Français de 26 ans s'est confié sur ce nouveau challenge.

«J'adore le défi et c'est un truc que même moi, je ne me serais pas vu faire avant», a-t-il lâché. Et d'ajouter: «En avançant dans ma carrière, je me dis que c'est trop cool. Il y a trop de super exemples qui l'ont fait et même ma pote Lénie l'an dernier (ndlr: la chanteuse a d'ailleurs remporté l'émission).»

Julien Lieb a aussi expliqué qu'il avait le temps de participer à DALS. «Ça tombait pile-poil parce que là, je suis sur la fin de la première partie de ma tournée et je la recommence à peu près quand l'émission sera sur la fin. Si je reste jusqu'au bout», a dit celui qui a sorti son premier album en septembre. «Accro à la scène», le jeune homme y voit aussi une possibilité de se «faire kiffer». «Même si c'est une aventure exigeante, c'est aussi un kiff de faire ça», a-t-il affirmé.

Deux autres candidats annoncés Les deux autres personnalités officiellement annoncées sur le compte Instagram de «Danse avec les stars» sont l'ancienne nageuse Laure Manaudou et l'animateur Stéphane Bern. D'après « le Parisien », Angélique Angarni-Filopon, Miss France 2025, serait également de la partie.