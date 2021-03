Une grande page du ski français se tourne. Ce samedi, lors du slalom des Championnats de France disputés dans la station des Gets (Haute-Savoie), Jean-Baptiste Grange (36 ans) et Julien Lizeroux (40 ans) prenaient part à la toute dernière course de leur carrière. La fin d’un duo qui a marqué les vingt dernières années: à eux deux, ils comptent 369 départs en Coupe du monde (27 podiums dont 12 victoires) ainsi que 5 médailles individuelles aux Mondiaux. À cela s’ajoute le petit globe de slalom décroché par Grange en 2009.