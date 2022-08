HOCKEY SUR GLACE: Julien Vauclair et le genou de Jonathan Hazen: «Oui, c’est un gros problème»

Le dossier ne trouvera pas le même écho que celui du «genou de la nation», qui avait tenu la Suisse entière en haleine début 1985, à propos de l’état de santé du skieur Pirmin Zurbriggen. Mais à l’échelle du HC Ajoie, les gros soucis connus par Jonathan Hazen constituent une tuile assez monumentale. Blessé au genou le 28 septembre dernier à Rapperswil, le buteur canadien devait initialement retrouver la glace en janvier. Or, il ne devrait pas être en mesure de tenir sa place le 16 septembre à Lugano, pour la reprise du championnat de National League. Et l’incertitude laisse gentiment la place à l’inquiétude.

«C’est clair que son cas nous met dans une situation compliquée, reconnaît sans sourciller Julien Vauclair, directeur sportif des Jurassiens. On compte sur Jonathan pour cette saison et là, même en admettant qu’il suffise - par exemple - d’une petite intervention chirurgicale et qu’il puisse revenir assez vite, je ne vois pas comment il pourrait être prêt pour la reprise. Donc c’est un gros problème, car nous avons besoin de six étrangers sur la glace.»