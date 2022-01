Hockey sur glace – Julien Vauclair nommé directeur technique du HC Ajoie pour cinq ans

Julien Vauclair (ici en février 2020 alors qu’il était encore joueur pour le HC Lugano) est de retour au bercail, à Porrentruy. freshfocus

Le HC Ajoie annonce l’engagement de Julien Vauclair (43 ans) en qualité de directeur technique dès à présent et pour les cinq prochaines saisons. Disposant d’une longue expérience en tant que joueur – 1 saison de Swiss League avec le HCA (49 matches), 20 saisons de LNA/National League avec le HC Lugano (982 matches), 3 saisons en AHL (236 matches) et plus de 170 matches avec l’équipe de Suisse vice-championne du monde (3 participations aux JO) – et d’une grande connaissance du hockey suisse, Julien Vauclair saura apporter tout son professionnalisme au service des Jaune et Noir.

Le HC Lugano a libéré favorablement Julien Vauclair de son poste de directeur du scouting, afin qu’il puisse occuper sa nouvelle charge immédiatement. Julien Vauclair collabore dès ce jour avec le comité directeur et Vincent Léchenne sur les contacts en cours visant à étoffer le contingent pour la saison prochaine, qui sera décisive pour le HC Ajoie. Dans l’intervalle, Vincent Léchenne poursuit son activité en tant que coach assistant et des discussions sont engagées pour lui confier d’autres tâches importantes au sein du club.

Dans son communiqué, le comité directeur du HC Ajoie tient à remercier Vincent Léchenne pour son engagement et dévouement en faveur du club durant toutes ces années, pour son double rôle de directeur technique et coach assistant, qui n’est plus compatible avec ce qu’exige la National League.