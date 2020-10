Wanders a pourtant fait exploser la course dès le départ, et il a fait partie du groupe de tête pendant une dizaine de kilomètres. Mais il a lâché prise dès le moment où le Kényan Kibiwott Kandie a accéléré. Il a terminé à son rythme pour signer un chrono de 1h00’46’’, à plus d’une minute et demie de son record de Suisse. Autre Genevois, Tadess Abraham a fini au 55e rang, dans le temps de 1h02’46’’.