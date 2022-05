Bulle (FR) : Juliette Armanet, 47Ter et Vitalic aux Francomanias

Le festival fribourgeois a dévoilé sa programmation 2022, qui se déroulera du 31 août au 3 septembre.

1 / 3 Juliette Armanet se produira le 1er septembre 2022, à l’Hôtel-de-Ville. 47Ter sera à voir le 2 septembre 2022 à l’Hôtel-de-Ville. Theo La Fotto Vitalic se produira le 3 septembre à l’Hôtel-de-Ville. Yann Rabanier / modds

Après une annulation en 2020 et un déroulement sur plusieurs week-ends et avec une scène de moins en 2021, les Francomanias sont de retour avec une édition normale en 2022. Et le moins que l’on puisse, c’est que le festival qui se déroulera à Bulle (FR) du 31 août au 3 septembre, n’a pas fait les choses à moitié en invitant une ribambelle d’artistes qui ont plus l’habitude d’événements de (très) grande taille que d’un festival qui a accueilli 16’000 personnes en 2019.

Ainsi, du côté de l’Hôtel-de-Ville, le mercredi verra se produire Selah Sue et Emma Peters. Le jeudi, la tête d’affiche sera Juliette Armanet, tandis que la soirée de vendredi sera consacrée au rap, avec la présence de 47Ter, que l’on a pu voir au festival Rock The Pistes. Le festival se terminera le samedi, avec la musique électronique de Vitalic et de Thylacine.

Dans la Cour du Château, les spectateurs pourront applaudir Sofiane Pamart – également programmé au Tohu-Bohu – le mercredi, Scylla et Dooz Kawa le jeudi, Axel Bauer et Françoiz Breut le vendredi, et Johan Papaconstantino et Léonie Pernet le samedi.

Enfin, la scène gratuite de la place du Marché, fera la part belle aux artistes suisses ainsi qu’aux découvertes, avec Danitsa, Pygeon, Pablo, La Gustav, TechnoBrass, Olympic Antigua ou encore Sneaky Funk Squad.

Le programme complet:

Mercredi 31 août 2022

Hôtel-de-Ville: Selah Sue et Emma Peter

Cour du Château: Sofiane Pamart

Place du Marché: Glasscats et Pablo

Jeudi 1er septembre 2022:

Hôtel-de-Ville: Juliette Armanet et Yoa

Cour du Château: Dooz Kawa et Scylla, Blind Test

Place du Marché: Bastoun, La Gustav, Les Petits Chanteurs à la Gueule de Bois et Wolfgang

Vendredi 2 septembre 2022:

Hôtel-de-Ville: 47Ter, Lujipeka et Youv Dee

Cour du Château: Axel Bauer, Françoiz Breut, Jukebox Party

Place du Marché: Franklin, La Gustav, Olympic Antigua et Technobrass

Samedi 3 septembre 2022:

Hôtel-de-Ville: Vitalic, Thylacine et Mystk

Cour du Château: Léonie Pernet, Johan Papaconstantino, Silent Disco

Place du Marché: Danitsa, Pygeon, Sneaky Funk Squad et Suma Covjek

Infos et billets sur francomanias.ch