France : Juliette Armanet a eu du mal à se trouver belle

La chanteuse française s’est livrée comme rarement sur l’image qu’elle avait d’elle-même. Elle n’était pas reluisante.

«Je ne me suis jamais trouvée jolie et, pendant des années, je me suis littéralement cachée», a raconté la Française de 38 ans. Celle qu’on verra aux Francomanias à Bulle (FR) à la fin de l’été 2022 a ensuite concédé qu’elle ne pouvait de toute façon rien changer à son physique: «Je ferais toujours 1m58 et j’aurais toujours cette gueule-là». Le fait de devenir maman – elle a accouché en mars 2019 – l’a cependant aidée à s’accepter. «Dès ce moment, je me suis sentie musclée. J’ai senti que j'avais de la force. Et j’ai fini par accepter mon corps envers et contre tout», a dit Juliette Armanet tout en reconnaissant qu’elle n’avait pas l’habitude de se livrer ainsi. «C’est très nouveau pour moi, de me mettre à nu comme ça, de monter sur des talons et de montrer un bout de peau», a-t-elle encore glissé.