La chanteuse Juliette Armanet aimerait avoir un autre enfant

Face à des journalistes non-professionnels atteints du trouble du spectre autistique, la Française de 39 ans, qui a vécu son pire cauchemar sur scène, a répondu sans détour à leurs questions au sujet de la maternité. «Dans l’absolu, je crois que j’aimerais bien avoir un autre enfant parce que mon fils me demande souvent d’avoir un frère ou une sœur. Je ne sais pas si mon corps me laissera la chance d’en avoir un autre, a-t-elle expliqué. Pendant longtemps, on m’a dit quand j’étais plus jeune que je n’aurais jamais d’enfant et c’est arrivé, de manière miraculeuse, en pleine tournée. Je ne sais pas si j’aurais la chance d’avoir un autre enfant et puis j’ai bientôt 40 ans. Pour les femmes, il y a toujours cette histoire de tic-tac. Mais j’ai toujours rêvé d’avoir plusieurs enfants parce que moi, j’ai eu des frères et j’ai adoré grandir avec eux. On verra ce que la vie m’offre.»