Banque : Julius Bär doit payer 150 millions pour des fonds de l’ex-RDA

L’Office allemand des questions de réunification (BvS) recevra 150 millions de francs de Julius Bär, qui compte réclamer un remboursement à UBS.

Cette affaire avait fait l’objet de plusieurs décisions de justice – dont la première remonte à avril 2018 – et d’allers-retours entre instances cantonale et fédérale. BvS réclamait 97 millions de francs, de l’argent mis de côté par des membres du parti au pouvoir en RDA, plus les intérêts courus depuis 1994.