Julius Bär voit son bénéfice s'envoler au premier semestre

L'activité clientèle a dopé les recettes et la rentabilité de la banque zurichoise, durant la première moitié de l’année.

Le gestionnaire de fortune Julius Bär a profité au premier semestre de la volatilité ayant prévalu sur les marchés financiers en raison de la crise du coronavirus. L'activité clientèle a dopé les recettes et la rentabilité de la banque zurichoise. La masse sous gestion a reculé malgré une collecte positive.

A fin juin, les avoirs sous gestion s'élevaient à 401,8 milliards de francs, en recul de 5,7% sur six mois, indique Julius Bär lundi. Les entrées nettes d'argent ont atteint 5,0 milliards, moins que les 6,2 milliards recueillis au premier semestre 2019. Les effets de change et de marché ont entamé les volumes à hauteur respectivement de 12,5 milliards et de 16,2 milliards.