Partenariats: Jumelages avec des villes ukrainiennes: la Suisse peu enthousiaste

Avec la Roumanie il y a 30 ans

En décembre 1989, le régime de Nicolae Ceausescu était renversé en Roumanie. Et l’Europe découvrait la misère du peuple de ce pays. Dès 1990, des villes suisses ont choisi d’aider des villes et villages roumains. Ainsi, Monthey (VS) a conclu un partenariat avec la commune de Telciu, une ville des Carpates comptant 7000 âmes. Et cette Opération Villages roumains-Suisse perdure. Trente ans après, la flamme ne s’est pas encore éteinte.