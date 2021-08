Sénégal : Jumelles et bachelières à 13 ans, elles rêvent de génie civil

Alors qu’elles sont nées en octobre 2007, des jumelles sénégalaises viennent de passer leur bac scientifique. Aminata et Rama rêvent d’intégrer une École polytechnique.

«Réussir pour notre famille»

L’État sénégalais leur a offert une bourse pour des études en classe préparatoire à l’étranger, mais leur père dit avoir décliné, en invoquant leur jeune âge et le précédent de Diary Sow. La disparition de cette dernière, distinguée meilleure élève du Sénégal en 2018 et 2019 et inscrite en classe préparatoire au prestigieux lycée parisien Louis-Le-Grand, avait mis le Sénégal en émoi en janvier dernier. Elle était réapparue au bout de plusieurs jours, avait évoqué des raisons personnelles, et est depuis revenue au Sénégal.