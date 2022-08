Fribourg: Jument tailladée et violée dans son parc

Alain Guisolan ne décolère pas. Il faut dire que le représentant dans le domaine de la construction a découvert un spectacle abominable, insoutenable même, dimanche. Colina, la jument de 20 ans d’une amie, était dans un piteux état. «On l’a retrouvée blessée. Elle avait des griffures sur la cuisse, puis on a vu qu’elle était coupée. Elle a subi une pénétration vaginale avec un objet et souffre d’hématomes. Comment est-ce qu’on a pu faire cela à une jument aussi gentille?» s’insurge celui qui possède un étalon et dont le parc est contigu à celui de Colina.