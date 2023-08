Accident dans un tunnel de l’A16 entre Boncourt et Bure lundi

L’accident a nécessité l’intervention des pompiers du Centre de renfort de Porrentruy, d’une ambulance de l’hôpital du Jura, du Service des infrastructures pour le nettoyage de la chaussée. La Police militaire, l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières, ainsi que deux patrouilles de gendarmerie étaient également présentes sur les lieux pour procéder aux constats d’usage. Le tunnel du Neu-Bois a été fermé au trafic pendant deux heures pour les besoins de l’enquête et la remise en état de la voie. Une enquête devra déterminer les causes de l’accident.