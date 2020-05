Transports publics

Jura: CarPostal s'occupera des lignes de bus

Le service du réseau jurassien des bus sera assuré par CarPostal. La société a remporté la mise au concours des 39 lignes du canton.

Cette décision annoncée lundi par le Gouvernement jurassien a été prise par les commanditaires: les cantons du Jura et de Berne et l'Office fédéral des transports (OFT). A l'avenir, les subventions versées par les collectivités publiques diminueront d?environ 4 millions de francs par année, alors que les prestations de transports augmenteront de plus de 7%.