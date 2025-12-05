Un automobiliste a perdu le contrôle de sa voiture dans une courbe à Fontenais (JU). Il a été légèrement blessé et le trafic a été perturbé durant une heure.

La voiture a fini contre les arbres et son conducteur a été légèrement blessé. Police cantonale du Jura

Vendredi, vers 6h50, un accident de la circulation s’est produit dans le col de Montvoie, sur la commune de Fontenais (JU). Un automobiliste qui circulait en direction de Fontenais a perdu la maîtrise de son véhicule dans une courbe à droite.

La voiture a quitté la chaussée et a terminé sa course contre des arbres situés sur le talus en bord de route. Le conducteur a été légèrement blessé.

Une patrouille de la police cantonale jurassienne s’est rendue sur les lieux pour procéder au constat. La circulation a été perturbée pendant environ une heure, le temps que le véhicule accidenté soit évacué par une dépanneuse.