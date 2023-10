Jura: Employés payés pour venir bosser à pied ou à vélo

Chez Louis Belet S.A., venir à pied ou à vélo au boulot s’avère payant. Chaque collaborateur peut compter la durée du déplacement comme du temps de travail, et cela jusqu’à concurrence de 90 minutes par semaine. Une cinquantaine de collaborateurs ont déjà franchi ce pas.

Pour encourager ses employés à la mobilité douce, des partenariats ont été conclus avec trois magasins de vélos jurassiens. L’industriel basé à Vendlincourt et Porrentruy avance de surcroît 3000 francs à chaque employé qui acquiert un vélo. Le collaborateur qui profite de l’offre, peut ensuite rembourser ce prêt sur son salaire, ou, plus simplement, en venant travailler à vélo. «En un mois, huit personnes sont passées à l’achat d’un vélo», s’est réjoui dans les colonnes du «Quotidien Jurassien» Arnaud Maître, le codirecteur de l’entreprise active dans la fabrication de pièces et outils de précision.