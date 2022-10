Gymnase en quatre ans : Jura et Neuchâtel n’ont pas encore pris de décision

Dans dix ans, le gymnase durera une année de plus dans le canton de Vaud.

La nouvelle est tombée en fin de semaine dernière: face à la volonté des hautes écoles et de la Confédération, le gymnase vaudois se fera en quatre ans d’ici dix ans , contre trois à l’heure actuelle.

Si les autorités vaudoises regrettent la «perte d’autonomie cantonale qu’entraînerait la réforme», elles n’entendent pas combattre cette décision. «On préfère être créatif et saisir une opportunité d’agir pour le bien de la formation en général», a répondu Frédéric Borloz, ministre vaudois de la Formation, dans les colonnes du Temps .

Pas de changement en Valais

Si tous les autres cantons suisses ont déjà franchi le pas, le Jura ne s’est pas encore prononcé définitivement, et Neuchâtel non plus. «Nous voulons le statu quo, soit trois ans. Les élèves ne réussissent pas moins bien que ceux des autres cantons en quatre ans», s’est défendue la conseillère d’État neuchâteloise Crystel Graf, sur la RTS.