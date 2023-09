Jura: Foire des produits locaux: entrée gratuite à vie pour Maurice

Pour un couple du canton de Soleure, le Concours des produits du terroir, qui s’est déroulé le week-end dernier à Courtemelon (JU), a pris des contours aussi inattendus qu’inoubliables. Alors qu’elle préparait le Championnat de Suisse individuel de grillades, la femme a eu des contractions. Avant même l’arrivée de l’ambulance, elle avait donné naissance à l’enfant dans une salle annexe du salon. La mère et le père ont été tellement surpris par cette naissance prématurée (32 semaines) qu’ils n’avaient pas encore choisi de prénom pour le petit garçon.

«Un brave petit combattant»

C’est désormais chose faite. «Il a été prénommé Maurice, en hommage à saint Maurice, saint auquel une fontaine est dédiée à Delémont», explique Michael Martin, porte-parole des Bell BBQ Single Masters, employeur des parents et organisateur de la finale du concours. «Le prénom est bien choisi, car saint Maurice est aussi considéré comme le patron des armées. Et celui qui vient au monde aussi fort que ce petit garçon est effectivement un brave petit combattant», a jugé le communicant, avant de rassurer sur l’état de santé du prématuré et de sa mère. Ils devaient rentrer ce mardi à la maison.