Les élèves jurassien reprennent le chemin de l’école lundi 21 août

Le Canton souhaite aussi apporter des solutions aux problèmes de violence envers le corps professoral en encourageant les formations continues en gestion de conflit et en octroyant plus de temps aux enseignants et aux directions pour gérer ces situations. «Désormais, même un conflit anodin recevra la plus grande attention» précise Martial Courtet, ministre de la Formation, de la Culture et des Sports. En effet, plusieurs actes de violence envers les professeurs avaient été signalés durant l’année scolaire précédente. Par la suite, un questionnaire du Canton avait permis de révéler que plus d’un prof sur deux avait subi des violences à l’école.