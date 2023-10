Jura: Trafic de cocaïne: quatre jeunes interpellés

Pol. cant. JU

La semaine dernière, la police cantonale jurassienne a interpellé quatre jeunes espagnols – domiciliés dans le canton – soupçonnés de trafic de cocaïne. Pour aboutir à ces arrestations, les forces de l’ordre ont travaillé conjointement avec l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF). Celui-ci avait interpelé un véhicule contenant 500 grammes de cocaïne, au mois de septembre 2022. La police a pu établir par la suite que la drogue saisie devait être livrée à ces jeunes. «Cette année d’enquête a porté un coup dur à cette filière et permettra à la police de se concentrer sur d’autres produits stupéfiants, non moins nocifs, toujours présents dans notre région», peut-on lire dans un communiqué officiel de la police cantonale jurassienne.