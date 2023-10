Le Spiegelberg, un nouveau festival dans les Franches-Montagnes

Le Chant du Gros, dont le cru 2023 est sorti de l’ordinaire , n’est désormais plus le seul à faire vibrer les Franches-Montagnes. Le premier Spiegelberg Festival, du nom d’une ancienne forteresse qui se dressait sur l’arête des Sommètres, va démarrer le 5 octobre 2023. Il durera trois jours et proposera une quinzaine de concerts à la Halle du Marché Concours à Saignelégier (JU) dont ceux de Baby Volcano, Émilie Zoé ou Odezenne. Des balades musicales et des live dans des lieux insolites (Louis Jucker à l’église du Noirmont, Marion Cousin & Kaumwald au pied d’une éolienne ou Sirom à la brasserie BFM) ainsi qu’une installation sonore dans des abattoirs pimentent le menu.

«Nous voulons mettre en lumière la beauté locale des paysages et des bâtisses en investissant différents lieux insolites avec une programmation musicale ciselée et contemporaine. Notre souhait est d’amener de nouvelles impulsions culturelles via un événement important, pointu et rassembleur au cœur des Franches-Montagnes. Au-delà des vertus touristiques, cette région possède de multiples richesses: son histoire, sa culture, sa ruralité, son patrimoine naturel et la force de caractère de ses habitants», ont résumé les organisateurs, réunis sous une association baptisée L’Astrid Paratte. Ils précisent que le festival est le «cœur du Spiegelberg», mais qu’ils entendent faire vivre la région à l’année avec des projets de podcasts et de médiation culturelle: «C’est une entité ouverte qui défend la recherche, la réflexion et la créativité à travers différents axes culturels et sociaux.»